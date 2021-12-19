الاحتلال الإسرائيلي يحتجز مواطناً ونجله بعد استدعائهما للتحقيق

فؤاد العمور،

رام الله - دنيا الوطناحتجزت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، مواطناً ونجله من مسافر يطا جنوب الخليل، بعد استدعائهما للتحقيق.وقالمنسق لجان الحماية والصمود جنوب الخليل: " إن شرطة الاحتلال احتجزت المواطن محمود حمادة، ونجله معاذ بعد أن استدعتهما للمقابلة، علما أن الاحتلال استولى على جراره الزراعي خلال عمله في حراثة أرضه قبل يومين".ولفت إلى أن الاحتلال صعد في الآونة الأخيرة من عمليات الاعتقال، وملاحقة المواطنين واخضاعهم للتحقيق الميداني، ومنع المزارعين من العمل في أراضيهم.