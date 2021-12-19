وزارة الأسرى تحذر من تداعيات استمرار عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويكات





رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين بغزة، من التداعيات الخطيرة لاستمرار عزل الأسيرتين مرح باكير وشروق دويكات، والاعتداء الذي تعرضت له الأسيرة إسراء غتيت من قبل قوات "النحشون"، والهجمة الشرسة التي يتعرضن لها الأسيرات كافة في هذه اللحظات.أوضحت الوزارة أنه مازال التوتر قائما في سجون الاحتلال منذ يوم الخميس الماضي عقب الإعتداء على الأسيرات وعزل ممثلتهم باكير بالإضافة إلى الأسيرة دويكات مشيراً الى أن هناك هجمة شرسة ممنهجة تشن الآن على الأسيرات وتوتر كبير يسود باقي السجون رفضاً للاعتداءات والعزل بحقهن.وأضافت الوزارة، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال ممثلة بالهيئة العليا، ستخرج ظهر اليوم إلى الزنازين في إطار البرنامج النضالي لنصرة الأسيرات ومواجهة الهجمة الممنهجة لإدارة السجون، مطالبين الاحتلال بشكل فوري بكف يده عن الأسيرات والتراجع عن عدوانه بحقهنّ وإلا فإن كل الخيارات مفتوحة وكل الوسائل متاحة للدفاع عن الأسيرات.وتتمثل خطوات الأسرى بالعصيان ورفض قوانين إدارة السجن، علمًا أنه وفي حال لم تستجب إدارة السجون لمطلبهم المتمثل بإنهاء عزل الأسيرتين ووقف الإجراءات التنكيلية بحقّ الأسيرات، سيكون هناك خطوات احتجاجية إضافية.ودعت وزارة الأسرى المؤسسات الحقوقية الدولية وعلى رأسها مؤسسة الصليب الأحمر بضرورة التحرك الفوري والعاجل بتوفير الحماية للأسيرات ووضع حد لممارسات إدارة سجون الاحتلال الانتقامية بحق الأسرى.