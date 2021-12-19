شاهد: إجلاء ألاف الأشخاص في ماليزيا جراء فيضانات تشهدها البلاد

إسماعيل صبري يعقوب،



وبحسب موقع إلكتروني حكومي، بقيت مستويات المياه خطرة صباح الأحد في ست ولايات وسط البلاد وشمال شرقها.















رام الله - دنيا الوطنأخلت أكثر من 22 ألف شخص في ماليزيا، اليوم الأحد، وذلك إثر فيضانات تشهدها البلاد منذ سبع سنوات، وفقا للأرقام الحكومية.وأدت الأمطار الغزيرة التي تهطل منذ الجمعة الماضية، في جنوب شرق آسيا، بفيضان أنهار وغمر المناطق الحضرية واضطراب حركة المرور على الطرق الرئيسية، وفق (روسيا اليوم).وقالمساء أمس السبت: "في سيلانغور كانت الفيضانات مفاجئة لأن موسم الرياح الموسمية نادرا ما يتسبب في فيضانات في سيلانغور".