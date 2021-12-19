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التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا صوب مطار أبها

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا صوب مطار أبها
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد عن إحباطه هجوماً جوياً شنته جماعة "أنصار الله" على مطار أبها الدولي جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأكد التحالف، أن الدفاعات الجوية في المملكة دمرت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مطار أبها من مطار صنعاء الدولي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقال التحالف إن: "أنصار الله حاولت إجمالا استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة"، محذراً من أن مطار صنعاء أصبح مركزا لانطلاق الهجمات الحوثية العابرة للحدود على المملكة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن التحالف عن إسقاطه طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء باتجاه خميس مشيط.

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