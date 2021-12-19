الرجوب يوضح الملفات التي ستناقشها اجتماعات اللجنة المركزية

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، إن اجتماعات اللجنة المركزية لحركة فتح ستبدأ الثلاثاء المقبل، وعلى مدار 3 أيام، وستكون اجتماعات تشاورية لمناقشة عدة ملفات.وأوضح الرجوب في حديث للإذاعة الرسمية: "سيتم خلال الاجتماعات التشاورية لمركزية فتح مناقشة مجموعة ملفات منها الانتخابات المحلية التي حصلت، والإعداد للمرحلة الثانية المقررة في 26 آذار/ مارس المقبل".وتابع:" سيتم مناقشة انعقاد المجلس المركزي، ومحاولة إنضاج كل العوامل التي تساعد في إنجاح الاجتماع وفق مخرجات سياسية ووطنية، لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ودورها".وأضاف الفريق الرجوب:" سيتم مناقشة أيضا المؤتمر العام لحركة فتح، وإلى أين تم التوصل بهذه المسألة"، متابعًا: "كل هذه الملفات ستكون محور النقاش في الاجتماعات التشاورية لمركزية فتح للخروج برؤية استراتيجية لنكون قادرين على مواجهة كل ما هو مطلوب منا".وقال الرجوب: "نعيش أياما صعبة وقاسية بفعل سلوكيات الاحتلال، بدرجة غير مسبوقة من التصعيد في كل الاتجاهات، من استيطان وتهويد للقدس والإرهاب الرسمي الذي يمارس هنا وهناك، ونحن في حركة فتح من موقعنا نرى أنفسنا في واجهة التحدي لمجمل هذه السياسات".