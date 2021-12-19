مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

فيما تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين والمصلين في الأقصى والاعتداء عليهم.





وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، فإن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، تركزت في الجزء الشرقي منه، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.ويتعرض الأقصى يوميًّا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.