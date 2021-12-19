شؤون فلسطينية

إعلام الأسرى: قيادة السجون ستخرج للزنازين في إطار برنامج نصرة الأسيرات

إعلام الأسرى: قيادة السجون ستخرج للزنازين في إطار برنامج نصرة الأسيرات
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، وقيادة السجون سيخرجون للزنازين ظهر اليوم الأحد، الموافق 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021، رداً على الهجمة الممنهجة لإدارة السجون بحق الأسيرات، وذلك في إطار البرنامج النضالي.

وأكد إعلام الأسرى أن التوتر ما زال قائماً في سجون الاحتلال على خلفية الهجمة التي تشنها إدارة السجون على الأسيرات.

ولفت إلى أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل ممثلة الأسيرات مرح باكير والأسيرة شروق دويات منذ عدة أيام في إطار سلسلة إجراءات تضييقية على الأسيرات.



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