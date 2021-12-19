منظمة تطالب بعقد مؤتمر دولي لمساعدة افغانستان
دعت منظمة العدل والتنمية الحقوقية الدول العربية والاسلامية وعلى رأسها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الاسلامى بتقديم مساعدات عاجلة وانسانية للشعب الافغاني لحل الازمة الانسانية بافغانستان.
وأشاد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائي باجتماع منظمة التعاون الاسلامي المقرر بباكستان لمساعدة الشعب الافغاني وطالب بعقد مؤتمر دولي لمساعدة افغانستان وحكومة طالبان الافغانية الجديدة.
وطالبت المنظمة الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعقد مؤتمر دولي حول افغانستان وتقديم مساعدات انسانية عاجلة للشعب الافغاني ومساعدة حكومة طالبان على ادارة الازمة الانسانية داخل افغانستان.