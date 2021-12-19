الهند تختبر صاروخاً باليستياً من الجيل الجديد قادر على حمل شحنة نووية

وهنأ وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية على نجاح اختبارات الطيران، معرباً عن رضاه عن الأداء الممتاز للنظام.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها اختبرت بنجاح صاروخًا باليستيًا من الجيل الجديد "Agni P" قادرًا على حمل شحنة نووية، حيث تم الإطلاق في صباح يوم أمس من جزيرة عبد الكلام في خليج البنغال.وتم رصد مسار ومعلمات الصاروخ في جميع مراحل الرحلة عن طريق القياس عن بعد والرادار والمحطات الكهروضوئية والسفن بعيدة المدى، بحسب ما جاء على موقع (سبوتنيك بالعربي).وقالت الوزارة: "الصاروخ اتبع مسارًا معينًا، وأدى جميع مهام الطيران بدقة عالية، هو صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب على مرحلتين مع نظام توجيه مزدوج، أكد اختبار الطيران الثاني هذا موثوقية جميع التقنيات المتقدمة المتكاملة في النظام".