دولي

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غربي الصين

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غربي الصين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر،صباح اليوم الأحد، في مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.

وقال المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل: "إن مركز الزلزال رُصد عند التقاء خط العرض على الدرجة 38.95 شمالاً، وخط الطول على الدرجة 92.73 شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات".

وأوضح مدير مكتب إدارة الطوارئ في مانغيا، أن السكان شعروا بالزلزال بقوة في بلدة لنغهو التابعة لمانغيا، والتي تبعد 57 كيلومترا عن مركز الزلزال، لافتاً إلى أن السلطات المحلية في البلدة ما زالت تتحقق مما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع ضحايا أو أضرار بالممتلكات.

وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات في وسط مدينة مانغيا، التي تبعد حوالي 180 كيلومترا عن مركز الزلزال.


أخبار ذات صلة

الهند تختبر صاروخاً باليستياً من الجيل الجديد قادر على حمل شحنة نووية

الهند تختبر صاروخاً باليستياً من الجيل الجديد قادر على حمل شحنة نووية

الصحة العالمية توضح سبب تأخير الموافقة على (سبوتنيك V)

الصحة العالمية توضح سبب تأخير الموافقة على (سبوتنيك V)

(CNN) تغلق مكاتبها فى الولايات المتحدة مع ارتفاع إصابات (كورونا)

(CNN) تغلق مكاتبها فى الولايات المتحدة مع ارتفاع إصابات (كورونا)

ارتفاع ضحايا إعصار &#34;راي&#34; في الفلبين إلى 75 شخصاً

ارتفاع ضحايا إعصار "راي" في الفلبين إلى 75 شخصاً

السلطات الفرنسية تشدد قيود (كورونا) قبيل الأعياد

السلطات الفرنسية تشدد قيود (كورونا) قبيل الأعياد

هولندا تفرض إغلاقاً شاملاً لمواجهة المتحور (أوميكرون)

هولندا تفرض إغلاقاً شاملاً لمواجهة المتحور (أوميكرون)

مصرع أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة في أستراليا

مصرع أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة في أستراليا

مقتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في تركيا

مقتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في تركيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

مفوضية الشهداء والأسرى: من المقرر الإفراج عن الأسير حسين الزريعي اليوم الأحد

مفوضية الشهداء والأسرى: من المقرر الإفراج عن الأسير حسين الزريعي اليوم الأحد

الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا

الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً في الأغوار الشمالية

&#34;التربية&#34; تطلق فعاليات الملتقى السنوي الرابع بعنوان &#34;تجارب تربوية جديرة بالتوثيق والتعميم&#34;

"التربية" تطلق فعاليات الملتقى السنوي الرابع بعنوان "تجارب تربوية جديرة بالتوثيق والتعميم"

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات بسبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: سبع إصابات بسبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مستوطنون يهاجمون منزلاً شرق طولكرم

مستوطنون يهاجمون منزلاً شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من السيلة الحارثية وآخر من مخيم جنين

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من السيلة الحارثية وآخر من مخيم جنين

منوعات

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

فيفي عبده ترد على مقولة &#34; فلوس الرقص والتمثيل مش حلال&#34;

فيفي عبده ترد على مقولة " فلوس الرقص والتمثيل مش حلال"

عربي

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا صوب مطار أبها

التحالف العربي يعلن تدمير مسيرتين أطلقتا صوب مطار أبها

تبون لمنتخب بلاده بكأس العرب: الله يفرحكم كما فرحتونا

تبون لمنتخب بلاده بكأس العرب: الله يفرحكم كما فرحتونا

حمدوك: أمن السودان ووحدته واستقراره في خطر

حمدوك: أمن السودان ووحدته واستقراره في خطر

الأردن: إلغاء 70% من حجوزات الفنادق بعد قرار إجراء فحص (كورونا)

الأردن: إلغاء 70% من حجوزات الفنادق بعد قرار إجراء فحص (كورونا)