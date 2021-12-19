هزة أرضية بقوة 5.3 درجة يضرب شمال غربي الصين



وقال المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل: "إن مركز الزلزال رُصد عند التقاء خط العرض على الدرجة 38.95 شمالاً، وخط الطول على الدرجة 92.73 شرقاً، وعلى عمق 10 كيلومترات".



وأوضح مدير مكتب إدارة الطوارئ في مانغيا، أن السكان شعروا بالزلزال بقوة في بلدة لنغهو التابعة لمانغيا، والتي تبعد 57 كيلومترا عن مركز الزلزال، لافتاً إلى أن السلطات المحلية في البلدة ما زالت تتحقق مما إذا كان الزلزال قد تسبب بوقوع ضحايا أو أضرار بالممتلكات.



وأضاف أنه لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار في الممتلكات في وسط مدينة مانغيا، التي تبعد حوالي 180 كيلومترا عن مركز الزلزال.









رام الله - دنيا الوطنوقع زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر،صباح اليوم الأحد، في مدينة مانغيا بمقاطعة تشينغهاي شمال غربي الصين.