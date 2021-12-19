الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي

رام الله - دنيا الوطنأهابت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر وضرورة التقيد والالتزام بإرشادات السلامة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، أثناء تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق.وشدد الدفاع المدني في بيان صحفي، على أهمية تثبيت كل ما هو معرض للتطاير بسبب الرياح، والقيادة بحذر وعدم المجازفة بعبور التجمعات المائية، ووضع وسائل التدفئة في مكان آمن بعيدا عن الستائر ومحتويات المنزل القابلة للاشتعال.وأكد ضرورة التأكد من إطفاء وسائل التدفئة وتهوية المنزل قبل الخلود للنوم، واستخدام وسائل بديلة وآمنة للإنارة في حال انقطاع التيار الكهربائي.وحذر من تشكل السيول خاصة في المناطق المنخفضة، ودعا المواطنين إلى الاتصال المبكر على رقم الطوارئ الخاص بالدفاع المدني 102 عند وقوع أي حادث في بدايته، مع إعطاء تفاصيل كاملة عنه، ليتسنى للطواقم الاستجابة بأسرع وقت ممكن.