رئيس الوزراء السوداني: أمن البلاد ووحدتها واستقرارها في خطر



واعتبر حمدوك أن "هذا التراجع يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطناً ولا ثورة"، وفق تعبيره.



وأكد أن توقيعه الاتفاق السياسي مع المكون العسكري قبل أسابيع "لم يأت استجابة لتقديرات ذاتية غير ناضجة أو تحت ضغط من أحد، وإنما جاء عن قناعة تامة أن الاتفاق في حده الأدنى سيؤدي إلى حقن دماء شبان وشابات السودان".



وجدد حمدوك دعوته لقوى الثورة كافة بضرورة التوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي وينجز ما تبقى من أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي، مؤكداً تمسكه بالعدالة والعهد بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في حق السودانيين.



ويشهد السودان منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضاً لإجراءات استثنائية اتخذها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".



وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي.





رام الله - دنيا الوطنقال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، مساء أمس السبت إن أمن بلاده ووحدتها واستقرارها في خطر، داعياً إلى التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبلها.وأضاف حمدوك، في كلمة بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة ديسمبر التي أطاحت بنظام الرئيس عمر البشير، أن السودان "يواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرة ثورته"، وفق ما نقل موقع (الجزيرة نت).