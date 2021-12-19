الصحة العالمية توضح سبب تأخير الموافقة على (سبوتنيك V)

مارغريت هاريس،

ميخائيل موراشكو،



في وقت لاحق، أشار مدير صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل دميترييف، إلى أن الصندوق ينتظر الموافقة من المنظمة خلال الشهرين المقبلين.











رام الله - دنيا الوطنكشفتالمتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية عن سبب تأخير موافقة المنظمة على لقاح (سبوتنيك V)، قائلةً إن ذلك يتعلق بالتقييم المستمر للملف الفني وفي انتظار مزيد من المعلومات.وقالت هاريس: "بإن المنظمة اعترفت بلقاحات من الصين والهند، أما بالنسبة لبعض اللقاحات الغربية، تستغرق هذه العملية أيضا وقتا طويلا"، وفق (روسيا اليوم).وفي وقت سابق، قالوزير الصحة الروسي ، : "إنه تم تخطي كل العوائق في منظمة الصحة العالمية المتعلقة بالموافقة على (سبوتنيك V)، وبقيت بعض الإجراءات الإدارية".