السعودية تُعلن إحباط هجوم جوي من الحوثيين على مطار أبها

رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اليوم الأحد عن إسقاطه طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة الحوثي على مطار أبها جنوب غربي المملكة.ووفق وكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الدفاعات الجوية في المملكة دمرت طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه مطار أبها من مطار صنعاء الدولي.وأشار التحالف إلى أن الحوثي حاول إجمالا استهداف المسافرين فجر اليوم بثلاث طائرات مسيرة، محذرا من أن مطار صنعاء أصبح مركزا لانطلاق الهجمات الحوثية العابرة للحدود على المملكة.وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق من اليوم عن إسقاطه طائرة مسيرة أخرى أطلقها الحوثيون من مطار صنعاء باتجاه خميس مشيط.