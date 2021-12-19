حمدوك: أمن السودان ووحدته واستقراره في خطر

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك: إن استقرار بلاده ووحدتها في خطر، ودعا إلى "التوافق على ميثاق سياسي" لحماية مستقبل السودان.ووفق وكالة (رويترز) فقد جاءت تصريحات حمدوك قبل يوم من احتجاجات مقررة على الانقلاب الذي نفذه القادة العسكريون في 25 تشرين الأول/ أكتوبر، والاتفاق الذي أعلنوه في 21 نوفمبر لإعادة حمدوك الذي كان قيد الإقامة الجبرية إلى منصبه.وتصادف مظاهرات الأحد المزمعة الذكرى السنوية الثالثة للاحتجاجات التي كانت بداية لانتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.