نبيه بري: الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور في لبنان

رام الله - دنيا الوطنحذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من مخاطر عدم معالجة الأزمات المتراكمة في لبنان، مشيرا إلى أن "عدم التحرك سريعا، يعني أننا ذاهبون إلى الأسوأ".ووفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) فقد شدد نبيه بري على أن "الأسبوع الحالي حاسم في تحديد مسار الأمور".وأشار بري إلى "الاهتمام الدولي الكبير بإجراء الانتخابات النيابية"، معتبرا أنه "أمر طبيعي، وأنه من الطبيعي والضروري إصرارنا على إجراء هذه الانتخابات".ولفت رئيس البرلمان اللبناني إلى أن "الأسبوع المقبل يحمل مواعيد مهمة من شأنها أن تحرك المياه الراكدة"، متوقعا أن يصدر قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم من قبل "التيار الوطني الحر" حول قانون الانتخابات، يوم غد الاثنين، أو بعده على أبعد تقدير.وأوضح بري أن "ثمة حراكا جديا لإيجاد مخارج"، في حين أنه قال إن ملف الأزمة الحكومية "يراوح مكانه"، داعيا إلى العمل بجدية من أجل معالجة الأوضاع التي يمر بها اللبنانيون "وإلا فإننا ذاهبون نحو الأسوأ حكما".