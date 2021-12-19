شؤون فلسطينية

مفوضية الشهداء والأسرى: من المقرر الإفراج عن الأسير حسين الزريعي اليوم الأحد

مفوضية الشهداء والأسرى: من المقرر الإفراج عن الأسير حسين الزريعي اليوم الأحد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداء
والأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة (فتح) في المحافظات الجنوبية وممثل حركة (فتح) في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أنه من المقرر أن يتنسم الأسير حسين الزريعي من سكان مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة اليوم الأحد حريته بعد قضاء 19 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي .

وأفاد الوحيدي بأن الأسير حسين سليمان حسين الزريعي من مواليد 3 أيلول/ سبتمبر 1980 وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته أثناء الاجتياح العدواني الإسرائيلي للمنطقة الوسطى بقطاع غزة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002 وهو موظف على قيود جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية وأحد قيادات كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح .

وذكر: "أن الأسير حسين الزريعي المعتقل في سجن نفحة الصحراوي هو نجل الأسير المحرر سليمان حسين الزريعي الذي قضى نحبه شهيدا في الاجتياح الإسرائيلي في 18 آذار/ مارس 2002 وقد أمضى والده الشهيد 1عشر سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1981 – 1991 وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسف منزل ذوي الأسير في نفس اليوم الذي اعتقل فيه.

وأوضح  الوحيدي أن الأسير حسين الزريعي التحق بالجامعة العبرية في قسم العلوم السياسية وقد حال قانون شاليط الإسرائيلي التعسفي العنصري دون الإكمال ثم التحق بجامعة الأقصى وتخرج منها في ديسمبر 2018 بمعدل 85 % ثم حصل على درجة الماجستير في الشؤون الإسرائيلية من جامعة أبو ديس في تأكيد لا يدع مجالا للشك بأن إرادة الأسرى الفلسطينيين أكبر من كل القوانين العنصرية ومن لغة السجن والقتل والتجهيل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وحذرت مفوضية الشهداء والأسرى من خطورة الأوضاع الإعتقالية والصحية التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى مؤخرا لاستشهاد الأسير سامي عابد العمور من سكان شرق دير البلح في الخميس الموافق 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وفي ظل تفشي وباء (كورونا) القاتل وفي ظل الصمت الدولي الذي يتفوق على صمت القبور مطالبة بلجان
دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

الرجوب يوضح الملفات التي ستناقشها اجتماعات اللجنة المركزية

الرجوب يوضح الملفات التي ستناقشها اجتماعات اللجنة المركزية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

إعلام الأسرى: قيادة السجون ستخرج للزنازين في إطار برنامج نصرة الأسيرات

إعلام الأسرى: قيادة السجون ستخرج للزنازين في إطار برنامج نصرة الأسيرات

الصحة بغزة: حالة وفاة و75 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة: حالة وفاة و75 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي

الدفاع المدني يهيب بالمواطنين الالتزام بتعليمات السلامة خلال المنخفض الجوي

قوى رام الله والبيرة تدعو لتفعيل لجان الحراسة وتصعيد المقاومة الشعبية

قوى رام الله والبيرة تدعو لتفعيل لجان الحراسة وتصعيد المقاومة الشعبية

الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا

الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

بداية رام الله: السجن مدة 10 سنوات وغرامة مالية لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة

مفوضية الشهداء والأسرى: من المقرر الإفراج عن الأسير حسين الزريعي اليوم الأحد

مفوضية الشهداء والأسرى: من المقرر الإفراج عن الأسير حسين الزريعي اليوم الأحد

الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا

الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً في الأغوار الشمالية

الاحتلال يحتجز جراراً زراعياً في الأغوار الشمالية

&#34;التربية&#34; تطلق فعاليات الملتقى السنوي الرابع بعنوان &#34;تجارب تربوية جديرة بالتوثيق والتعميم&#34;

"التربية" تطلق فعاليات الملتقى السنوي الرابع بعنوان "تجارب تربوية جديرة بالتوثيق والتعميم"

&#34;المرور&#34; بغزة: سبع إصابات بسبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: سبع إصابات بسبعة حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

مستوطنون يهاجمون منزلاً شرق طولكرم

مستوطنون يهاجمون منزلاً شرق طولكرم

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من السيلة الحارثية وآخر من مخيم جنين

الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من السيلة الحارثية وآخر من مخيم جنين

منوعات

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

ما حقيقة عودة دينا الشربيني لعمرو دياب؟

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

صدور الحكم النهائي بشأن قضية منة فضالي بسرقة فساتين

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

الراقصة صافيناز تكشف تطورات الحالة الصحية للراقصة لورديانا

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

سمية الألفي تعلن إصابتها بسرطان خبيث

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

تعليق نقابة المهن الموسيقية على ظهور محمد رمضان بالشيشة على الهواء

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

شاهد: طفلة فيلم (الدادة دودي).. رضوى خالد تحتفل بخطوبتها

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

محمد رمضان يعلق على الانتقادات التي طالته بسبب الشيشة

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

فيفي عبده ترد على مقولة &#34; فلوس الرقص والتمثيل مش حلال&#34;

فيفي عبده ترد على مقولة " فلوس الرقص والتمثيل مش حلال"

عربي

تبون لمنتخب بلاده بكأس العرب: الله يفرحكم كما فرحتونا

تبون لمنتخب بلاده بكأس العرب: الله يفرحكم كما فرحتونا

حمدوك: أمن السودان ووحدته واستقراره في خطر

حمدوك: أمن السودان ووحدته واستقراره في خطر

الأردن: إلغاء 70% من حجوزات الفنادق بعد قرار إجراء فحص (كورونا)

الأردن: إلغاء 70% من حجوزات الفنادق بعد قرار إجراء فحص (كورونا)

هجوم بصاروخين يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

هجوم بصاروخين يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد