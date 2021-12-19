مفوضية الشهداء والأسرى: من المقرر الإفراج عن الأسير حسين الزريعي اليوم الأحد



وأوضح الوحيدي أن الأسير حسين الزريعي التحق بالجامعة العبرية في قسم العلوم السياسية وقد حال قانون شاليط الإسرائيلي التعسفي العنصري دون الإكمال ثم التحق بجامعة الأقصى وتخرج منها في ديسمبر 2018 بمعدل 85 % ثم حصل على درجة الماجستير في الشؤون الإسرائيلية من جامعة أبو ديس في تأكيد لا يدع مجالا للشك بأن إرادة الأسرى الفلسطينيين أكبر من كل القوانين العنصرية ومن لغة السجن والقتل والتجهيل التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وحذرت مفوضية الشهداء والأسرى من خطورة الأوضاع الإعتقالية والصحية التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي أدى مؤخرا لاستشهاد الأسير سامي عابد العمور من سكان شرق دير البلح في الخميس الموافق 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 وفي ظل تفشي وباء (كورونا) القاتل وفي ظل الصمت الدولي الذي يتفوق على صمت القبور مطالبة بلجان

دولية لتقصي الحقائق والتحقيق في الجرائم الإسرائيلية.





رام الله - دنيا الوطنقال نشأت الوحيدي المتحدث باسم مفوضية الشهداءوالأسرى بالهيئة القيادية العليا لحركة (فتح) في المحافظات الجنوبية وممثل حركة (فتح) في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أنه من المقرر أن يتنسم الأسير حسين الزريعي من سكان مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة اليوم الأحد حريته بعد قضاء 19 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي .وأفاد الوحيدي بأن الأسير حسين سليمان حسين الزريعي من مواليد 3 أيلول/ سبتمبر 1980 وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلته أثناء الاجتياح العدواني الإسرائيلي للمنطقة الوسطى بقطاع غزة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2002 وهو موظف على قيود جهاز الاستخبارات العسكرية الفلسطينية وأحد قيادات كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح .وذكر: "أن الأسير حسين الزريعي المعتقل في سجن نفحة الصحراوي هو نجل الأسير المحرر سليمان حسين الزريعي الذي قضى نحبه شهيدا في الاجتياح الإسرائيلي في 18 آذار/ مارس 2002 وقد أمضى والده الشهيد 1عشر سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1981 – 1991 وقد قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنسف منزل ذوي الأسير في نفس اليوم الذي اعتقل فيه.