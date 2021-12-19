(CNN) تغلق مكاتبها فى الولايات المتحدة مع ارتفاع إصابات (كورونا)



ويأتي ذلك فى المذكرة أن (سى إن إن)، الإعلامية ستغلق مكاتبها أمام كل الموظفين الذين ليس عليهم أن يعملوا فى المكتب.



وقال جيف زوكر، رئيس (سى إن إن) في المذكرة: "إنهم يفعلون ذلك بدافع الحذر، وأن هذا سيحمى أيضا هؤلاء الموجودين فى المكتب بالحد من عدد الأفراد الموجودين هناك".



بدورها، قالت (سى إن إن): "إن الموظفين الذين يلزم تواجدهم بالمكتب سيتعين عليهم الإلتزام بارتداء الكمامة طوال الوقت".



كما ستجرى الشبكة تغييرات في الأستوديوهات وغرف التحكم الخاصة بها للحد من حدد الأشخاص الموجودين فى المكتب.



يشار إلى أن الولايات المتحدة شهدت ارتفاعاً فى إصابات (كورونا) بعد رصد متحور (أوميكرون).







رام الله - دنيا الوطنذكرت وكالة رويترز أن شبكة (سى إن إن) الأمريكية أغلقت مكاتبها فى الولايات المتحدة أمام كل الموظفين غير الأساسيين مع ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا).