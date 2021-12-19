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الأردن: إلغاء 70% من حجوزات الفنادق بعد قرار إجراء فحص (كورونا)

الأردن: إلغاء 70% من حجوزات الفنادق بعد قرار إجراء فحص (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت نسبة إلغاء الحجوزات في الفنادق في الأردن 70%، وذلك بعد قرار الحكومة بضرورية إجراء فحصين للكشف عن فيروس (كورونا) للقادمين من خارج المملكة.

وقال عبدالحكيم الهندي، رئيس جمعية الفنادق الأردنية: "إن نسبة إلغاء الحجوزات للقادمين من الخارج تجاوزت 70%" في جميع أنحاء المملكة"، وفق (المملكة).

وفي وقت سابق، اشترطت وزارة السياحة والآثار، بناء على توصية اللجنة الوطنية للأوبئة، بإجراء فحص (بي سي آر) لجميع القادمين إلى المملكة عبر المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية.

أُلغيت حجوزات ما لا يقل عن 400 مجموعة سياحية قادمة من إيطاليا إلى الأردن، نتيجة تحذيرات بلادها للسفر إلى المملكة بشأن الوضع الوبائي لجائحة (كورونا).

وأضاف الهندي: "أن القطاع الفندقي سينفذ التعليمات والقرارات الصادرة عن الحكومة وسيكون هناك شخص يتأكد من إجراء الحاضرين فحصا للكشف عن فيروس كورونا قبل 48 ساعة".


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