هجوم بصاروخين يستهدف المنطقة الخضراء وسط بغداد

رام الله - دنيا الوطنأفادت خلية الإعلام الأمني في العراق بأن المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد تعرضت، في وقت مبكر من اليوم الأحد، لهجوم بصاروخين من طراز "كاتيوشا".وقال بيان لخلية الإعلام الأمني: "إن الصاروخ الأول تم تفجيره في الجو بواسطة منظومة "سيرام" الدفاعية، أما الثاني فقد سقط قرب ساحة الاحتفالات متسببا في أضرار بعجلتين (سيارتين) مدنيتين".ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط خسائر في الأرواح أو إصابات، كما لم تتبن أي جهة الهجوم، لكن قوات الأمن بدأت على الفور تحقيقاً لتحديد موقع الإطلاق.يشار إلى أن المنطقة الخضراء تضم مقرات الحكومة والبعثات الأجنبية، ومن بينها السفارة الأميركية ومنازل كبار مسؤولي الدولة.