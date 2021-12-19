الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا
داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا في بلدة بيت أمر، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخلي مدينة الخليل وبلدة إذنا.
وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أشرف أبو سارة في بيت أمر، وفتشته وعبثت بمحتوياته"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.
وأضافت المصادر ذاتها: "أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل إذنا، وآخر على المدخل الغربي لمدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم".
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