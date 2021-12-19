شؤون فلسطينية

الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا

الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا
رام الله - دنيا الوطن
داهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا في بلدة بيت أمر، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخلي مدينة الخليل وبلدة إذنا.

وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أشرف أبو سارة في بيت أمر، وفتشته وعبثت بمحتوياته"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت المصادر ذاتها: "أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل إذنا، وآخر على المدخل الغربي لمدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم".

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