الاحتلال يداهم بلدة بيت أمر وينصب حاجزين عسكريين على مدخلي الخليل وإذنا

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأحد، منزلا في بلدة بيت أمر، ونصبت حاجزين عسكريين على مدخلي مدينة الخليل وبلدة إذنا.وقالت مصادر أمنية: "إن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أشرف أبو سارة في بيت أمر، وفتشته وعبثت بمحتوياته"، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.وأضافت المصادر ذاتها: "أن قوات الاحتلال نصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل إذنا، وآخر على المدخل الغربي لمدينة الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين، ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة مرورهم".