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الصحة المصرية توجه رسالة عاجلة للمواطنين بعد تسجيل حالات (أوميكرون)

الصحة المصرية توجه رسالة عاجلة للمواطنين بعد تسجيل حالات (أوميكرون)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، دعوتها للمواطنين بشأن الاستمرار في اتباع التدابير الصحية اللازمة لمواجهة فيروس (كورونا)، وذلك مع تسجيل مصر ثلاث حالات مصابة بمتحور (أوميكرون) الجديد.

وأصدرت الوزارة إرشادات للوقاية من الفيروس والتحورات الجديدة، مؤكدةً على ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، هم السلاح الفعال لمواجهة الفيروس والوقاية منه، وفق (الوطن).

وقالت الوزارة  في تقرير رسمي لها: "إنه لابد من الحصول على لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس"، مشيرة إلى أن الانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

فيما حذرت الصحة من المناطق المزدحمة، لأنها بيئة خصبة لانتشار فيروس (كورونا)، كما نصحت المواطنين بالتهوية الجيدة خاصة في فصل الشتاء.

وأعلنت وزارة الصحة توافر كل اللقاحات التى اعتمدتها منظمة الصحة العالمية سواء للمسافرين أو غيرهم، لافتةً إلى أهمية الجرعة التعزيزة، وهى الثالثة من لقاح (كورونا) لتنشيط الجهاز المناعى للجسم لمواجهة الفيروس.

وفي ذات السياق، كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس (كورونا) داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية.


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