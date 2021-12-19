ارتفاع ضحايا إعصار "راي" في الفلبين لـ 75 شخصاً

رام الله - دنيا الوطنلقي 75 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء الإعصار "راي"، والذي يعد أقوى إعصار ضرب الفلبين هذا العام، بحسب ما أعلنت السلطات الفلبينية، اليوم الأحد.وقال آرثر ياب، حاكم جزيرة بوهول السياحية عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): إن "49 شخصاً لقوا مصرعهم وفقد أثر 10 آخرين في منطقته، لترتفع بذلك الحصيلة الموقتة للضحايا إلى 75 قتيلاً".وأضاف: "الاتصالات ما زالت مقطوعة، فقط 21 رئيس بلدية من أصل 48 اتصلوا بنا"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).واضطر أكثر من 300 ألف شخص إلى ترك منازلهم والمنتجعات السياحية منذ الخميس بسبب الإعصار "راي" الذي أدى إلى انقطاعات في التيار الكهربائي والاتصالات في الكثير من المناطق، بعدما دمر أبراج اتصالات وأسقط أعمدة كهرباء واقتلع أشجاراً وهدم مساكن.وفي وقت ضرب "راي" جزيرة سيارغاو السياحية الشهيرة الخميس، كان إعصاراً فائق القوة إذ بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 195 كيلومترا في الساعة.وتراجعت سرعة هذه الرياح إلى 150 كيلومترا في الساعة الجمعة مع تقدم الإعصار في الأرخبيل حيث خلف أضراراً جسيمة على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية.