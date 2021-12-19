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مصر تسجيل 38 حالة وفاة و902 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر تسجيل 38 حالة وفاة و902 إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت عن تسجيل 902 إصابة جديدة و38 وفاة بفيروس (كورونا) في البلاد.

وقال حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: "إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 374411 من ضمنهم 311637 حالة تم شفاؤها، و 21315 حالة وفاة".


وأضاف: "أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ آيار/مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس (كورونا)".

وأشار عبد الغفار إلى أن وزارة الصحة والسكان تواصل رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة المستجدات لفيروس (كورونا)، وذلك لاتخاذ  كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

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