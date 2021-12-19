هولندا تفرض إغلاقاً شاملاً لمواجهة المتحور (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنفرضت السلطات الهولندية، مساء أمس السبت، إغلاقاً شاملاً في البلاد بفترة عيد الميلاد في قرار يرمي إلى احتواء التفشي المتسارع للمتحور الجديد (أوميكرون).وقال مارك روتي، رئيس الوزراء الهولندي خلال مؤتمر صحفي: أقف هنا الليلة بحزن، ولاختصار الأمر بجملة واحدة، سيفرض إغلاق في هولندا اعتباراً من الغ، مضيفاً "هذا أمر لا مفر منه بسبب الموجة الخامسة التي تأتي إلينا مع المتحور (أوميكرون)".وأوضح روتي أن كل المحال غير الأساسية والمطاعم والحانات ودور السينما والمتاحف والمسارح يجب أن تُغلق اعتباراً من يوم الأحد وحتى 14 كانون الثاني/ يناير، فيما ستُغلق المدارس حتى التاسع من يناير على أقرب تقدير.كذلك سيُخفّض عدد الزوار المسموح باستقبالهم في منزل واحد من أربعة إلى اثنين، باستثناء يوم عيد الميلاد في 25 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الهولندية على هامش اجتماع لمجلس الوزراء إن لديه مخاوف كبيرة بشأن الانتشار السريع لـ(أوميكرون)، والذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا.