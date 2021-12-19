مصرع أربعة أشخاص إثر تحطم طائرة في أستراليا

أنغوس ميتشل















رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة، اليوم الأحد، عن تحطم طائرة خفيفة في المياه قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها الأربعة ومن بينهم طفلان.وقالت الشرطة: "إن الطيار البالغ من العمر 69 عاما أخذ ثلاثة ركاب في رحلة ترفيهية، وسقطت الطائرة في منطقة شمال شرقي بريزبين بعد وقت قصير من إقلاعها"، وفق (روسيا اليوم).وتقوم الشرطة بتكثيف على تحديد هوية الراكب والطفلين، بحسب ما قاله الضابط كريغ وايت إنهما "دون سن المراهقة".بدوره، قالمفوض مجلس سلامة النقل الأسترالي: "إن إعداد تقرير عن السبب المحتمل للتحطم سيكتمل في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع".