الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من السيلة الحارثية وآخر من مخيم جنين

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ستة مواطنين من بلدة السيلة الحارثية، وآخر من مخيم جنين.وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، اعتقلت قوات الاحتلال محمد يوسف جرادات، وابراهيم موسى طحاينة، ومحمود غالب جرادات، والشقيقين عمر وغيث أحمد محمد ياسين جرادات، وطاهر سليمان أبو صلاح، بعد أن داهمت منازلهم وعبث بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الرحمن صالح يعقوب من مخيم جنين، على حاجز عسكري، قرب بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.