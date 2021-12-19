شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية إطلاق النار شمال نابلس

جيش الاحتلال يزعم اعتقال منفذي عملية إطلاق النار شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اعتقال منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة (حومش)، شمال نابلس، الخميس الماضي، والتي أدت لمقتل مستوطن وإصابة إثنين آخرين بجروح.

وبحسب صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، فإن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الأمن العام (الشاباك) قاما باعتقال أربعة فلسطينيين من منطقة السيلة الحارثية غرب جنين مشتبه بتنفيذيهم عملية إطلاق النار، وضبط السلاح المستخدم في تنفيذ العملية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال عملية الاعتقالات في منطقة جنين، جرى ضبط بندقيتين من نوع M-16 وسلاح كارلو، والسيارة المستخدمة في تنفيذ العملية. 

وأشارت إلى أنه تم إحالة المعتقلين المشتبه بتنفيذهم عملية إطلاق النار، إلى جهاز الأمن العام (الشاباك) للتحقيق معهم.

 

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