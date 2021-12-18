الخارجية المصرية: تدخل الحكومة الألمانية بشؤوننا الداخلية أسلوبا سافراً وغير مبرر

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية المصرية، عن رفضها للتصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري.واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها، هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.وقالت: "من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وندعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير".وجددت الخارجية المصرية في بيانها، رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، مشددة على ضرورة احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، ولافتة في الوقت ذاته إلى أن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات.وفي السياق، قالت الخارجية المصرية: "هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير".