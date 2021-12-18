دولي

مقتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في تركيا

مقتل 3 أشخاص وجرح 10 آخرين بانقلاب حافلة ركاب في تركيا
رام الله - دنيا الوطن
لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح إثر انقلاب حافلة ركاب على طريق قارص أرضروم في تركيا، حسب وسائل إعلام محلية.

وأوضحت صحيفة (خبر تورك) أن الحافلة التابعة لشركة "أراس توريزم" السياحية، والتي كانت في رحلة من مدينة إغدير إلى العاصمة أنقرة، انقبلت في قرية مسجدلي على الطريق السريع قارص أرضروم.

وأضافت الصحيفة أن فرق المسعفين وقوات الدرك ورجال الإطفاء وخدمات الطوارئ وصلت إلى مكان الحادث.

وقال توركر أوكسوز والي قارص لوكالة "الأناضول": "وفقا للبيانات الأولية أسفر الحادث عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين، إصابات 3 منهم بالغة".

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