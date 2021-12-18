شؤون فلسطينية

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الإثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف تنسيقات مصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الإثنين. 

وطالبت الهيئة في تصريح نشرته، مساء اليوم السبت، على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأحد، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.

وشددت الهيئة على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 6 صباح الاثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ لتسهيل سفرهم.




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