عاجل

  • المنتخب الجزائري يتوج بلقب كأس العرب بعد فوزه بهدفين مقابل لا شيء على نظيره التونسي

شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات البحث عن منفذي عملية نابلس

الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات البحث عن منفذي عملية نابلس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الجيش الإسرائيلي بتكثيف عمليات البحث والمطارة عن منفذي عملية مستوطنة (شوماش) شمال نابلس بعد 48 ساعة على وقوعها، وفق موقع (والا) الإسرائيلي.

وكانت عملية إطلاق نار نفذها مسلحون فلسطينيون، مساء الخميس، أدت إلى مقتل المستوطن يهوداً ديمينتان 25 عاماً عند مدخل مستوطنة (شماش) بنابلس وأصيب اثنين آخرين، بعد كمين أعد لهم وانسحب مطلقوا النار بسلام، وفق (عكا) لشؤون الإسرائيلية.

وذكر الموقع (والا) أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمس واليوم عدداً من الفلسطينيين للاشتباه في وقوفهم أو تورطهم في العملية، وفي الوقت ذاته، قال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي : "سنوسع النشاط في البحث عن المنفذين بقدر الضرورة".

بدوره، قال ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن قوات الجيش لديها "معلومات سرية" حول المشتبه في تنفيذهم العملية". 

بينما قال قائد لواء الضفة آفي بلوت إن "الوقت لن يكون بعيدًا بالنسبة لنا لوضع أيدينا على المنفذين، وسنبذل قصارى جهدنا للقبض عليهم بأسرع ما يمكن". 

أخبار ذات صلة

شاهد: حريق بمصنع ومخزن للمواد البلاستيكية بقرية بيت عور التحتا برام الله

شاهد: حريق بمصنع ومخزن للمواد البلاستيكية بقرية بيت عور التحتا برام الله

أبو هولي: نولي اهتمامًا بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في المخيمات

أبو هولي: نولي اهتمامًا بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة في المخيمات

الاحتلال يغلق باب العامود في القدس المحتلة

الاحتلال يغلق باب العامود في القدس المحتلة

الخارجية: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

الخارجية: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين.. هذا ما يتعلق بالمنخفض المقبل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين.. هذا ما يتعلق بالمنخفض المقبل

&#34;الجامعة العربية&#34;: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية للفلسطينيين

"الجامعة العربية": ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية للفلسطينيين

نادي الأسير: الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة بزنازين سجن &#34;مجيدو&#34;

نادي الأسير: الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة بزنازين سجن "مجيدو"

الكشف عن تفاصيل لقاء النخالة ومشعل في بيروت

الكشف عن تفاصيل لقاء النخالة ومشعل في بيروت

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات البحث عن منفذي عملية نابلس

الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات البحث عن منفذي عملية نابلس

نادي الأسير: الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة بزنازين سجن &#34;مجيدو&#34;

نادي الأسير: الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة بزنازين سجن "مجيدو"

الأسرى يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية نصرة للأسيرات

الأسرى يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية نصرة للأسيرات

تقرير: &#34;حارس الأملاك&#34; في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع بالقدس

تقرير: "حارس الأملاك" في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع بالقدس

اعتقال سيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليها بالضرب في الخليل

اعتقال سيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليها بالضرب في الخليل

ثابت: نوصي المواطنين لمراجعة الشركة قبل شراء الشقق لمنع التحايل عليهم

ثابت: نوصي المواطنين لمراجعة الشركة قبل شراء الشقق لمنع التحايل عليهم

الدفاع المدني بغزة: إصابتان وأضرار في بعض المنازل بفعل المنخفض الجوي

الدفاع المدني بغزة: إصابتان وأضرار في بعض المنازل بفعل المنخفض الجوي

الصحة بغزة تنشر إحصائية الإصابات والوفيات بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة تنشر إحصائية الإصابات والوفيات بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

منوعات

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

فيفي عبده ترد على مقولة &#34; فلوس الرقص والتمثيل مش حلال&#34;

فيفي عبده ترد على مقولة " فلوس الرقص والتمثيل مش حلال"

بعد أشهر من العزلة.. إيمي سمير غانم تعود بعمل فني جديد

بعد أشهر من العزلة.. إيمي سمير غانم تعود بعمل فني جديد

بأجواء رومانسية.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الثاني

بأجواء رومانسية.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الثاني

شاهد: ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان &#34;ميدل بيست&#34; برقصها الجريء

شاهد: ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان "ميدل بيست" برقصها الجريء

شاهد: ابنة معتصم النهار تحدث ضجة كبيرة بفيديو طريف

شاهد: ابنة معتصم النهار تحدث ضجة كبيرة بفيديو طريف

بماذا استبدل عمر كمال كلمة &#34;خمور وحشيش&#34; في الأردن؟

بماذا استبدل عمر كمال كلمة "خمور وحشيش" في الأردن؟

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

شاهد: ابنة سعيد صالح &#34; أنا بكره الزعيم عادل إمام&#34;

شاهد: ابنة سعيد صالح " أنا بكره الزعيم عادل إمام"

عربي

رئيس الوزراء الأردني يدخل العزل المنزلي بعد إصابات بفيروس (كورونا) بين أفراد عائلته

رئيس الوزراء الأردني يدخل العزل المنزلي بعد إصابات بفيروس (كورونا) بين أفراد عائلته

مصر: العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة في المنيا

مصر: العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة في المنيا

(سانا): حاجز للجيش السوري يعترض رتلًا أمريكيًا غرب الحسكة

(سانا): حاجز للجيش السوري يعترض رتلًا أمريكيًا غرب الحسكة

وزير الخارجية الأردني: علاقتنا مع قطر متينة وتمضي نحو التعاون والتنسيق

وزير الخارجية الأردني: علاقتنا مع قطر متينة وتمضي نحو التعاون والتنسيق