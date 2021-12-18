الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات البحث عن منفذي عملية نابلس







بينما قال قائد لواء الضفة آفي بلوت إن "الوقت لن يكون بعيدًا بالنسبة لنا لوضع أيدينا على المنفذين، وسنبذل قصارى جهدنا للقبض عليهم بأسرع ما يمكن".

رام الله - دنيا الوطنيواصل الجيش الإسرائيلي بتكثيف عمليات البحث والمطارة عن منفذي عملية مستوطنة (شوماش) شمال نابلس بعد 48 ساعة على وقوعها، وفق موقع (والا) الإسرائيلي.وكانت عملية إطلاق نار نفذها مسلحون فلسطينيون، مساء الخميس، أدت إلى مقتل المستوطن يهوداً ديمينتان 25 عاماً عند مدخل مستوطنة (شماش) بنابلس وأصيب اثنين آخرين، بعد كمين أعد لهم وانسحب مطلقوا النار بسلام، وفق (عكا) لشؤون الإسرائيلية.وذكر الموقع (والا) أن الجيش الإسرائيلي اعتقل أمس واليوم عدداً من الفلسطينيين للاشتباه في وقوفهم أو تورطهم في العملية، وفي الوقت ذاته، قال أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي : "سنوسع النشاط في البحث عن المنفذين بقدر الضرورة".بدوره، قال ران كوخاف، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "إن قوات الجيش لديها "معلومات سرية" حول المشتبه في تنفيذهم العملية".