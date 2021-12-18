شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

الخارجية الفلسطينية: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت: "إن استمرار الحكومة الإسرائيلية في توفير الغطاء (لإرهاب) المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع"، مطالبةً مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية بتحمّل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية تجاه انتهاكات وجرائم المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقفها فورًا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأدانت "الخارجية" في بيان لها، التصعيد الحاصل في اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية، وبشكل خاص ما تتعرض له بلدة برقة شمال نابلس، وما يرافق تلك الاعتداءات من عمليات استهداف مباشر للمواطنين الفلسطينيين العزّل وتدمير وتخريب لممتلكاتهم.

وأضافت: "أن هذه الهجمات تترافق كالعادة مع حملات تحريضية تطلقها قيادات اليمين في إسرائيل، لتعميق الاستيطان واستباحة الدم الفلسطيني، كان آخرها التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية، المتطرف يوسي دغان، والتي طالب فيها الحكومة الاسرائيلية بإعادة اقامة مستوطنة (حومش) شمال مدينة نابلس، والدعوات التي أطلقها عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن جفير بضرورة الانتقام من الفلسطينيين ومواصلة تعميق الاستيطان"، لافتةً إلى أن ذلك يوفّر الغطاء السياسي لاعتداءات المستوطنين وإرهابهم المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت أن اعتداءات الاستيطانية على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات وتنكيل داخل القرى والبلدات الفلسطينية، هو المشهد اليومي المسيطر على حياة المواطنين في الأرض الفلسطينية من شمالها إلى جنوبها، كسياسة استعمارية إسرائيلية تقوم على استهداف الفلسطينيين بشتى الوسائل والأساليب في إطار تعميق الاستيطان ومحاربة الوجود الفلسطيني، بهدف إغلاق الباب نهائيًا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

وتابعت الخارجية أنها "إذ تحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم وإرهاب المستوطنين وميليشياتهم المنظمة والمسلحة، فإنها تحذّر من مخاطر الصمت الدولي على هذه الاعتداءات، وتحذّر أيضًا من مغبة إقدام عناصر المستوطنين الإرهابية على ارتكاب مجازر واعتداءات دموية ضخمة تجر ساحة الصراع والمنطقة الى مربعات العنف التي يصعب السيطرة عليها".

أخبار ذات صلة

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين.. هذا ما يتعلق بالمنخفض المقبل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين.. هذا ما يتعلق بالمنخفض المقبل

&#34;الجامعة العربية&#34;: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية للفلسطينيين

"الجامعة العربية": ندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية للفلسطينيين

نادي الأسير: الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة بزنازين سجن &#34;مجيدو&#34;

نادي الأسير: الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة بزنازين سجن "مجيدو"

الكشف عن تفاصيل لقاء النخالة ومشعل في بيروت

الكشف عن تفاصيل لقاء النخالة ومشعل في بيروت

الاقتصاد: فتح باب طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجل والخروف المجمدة

الاقتصاد: فتح باب طلبات استيراد الأسمنت ولحوم العجل والخروف المجمدة

فلسطين: خمس حالات وفاة و165 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين: خمس حالات وفاة و165 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الأسرى يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية نصرة للأسيرات

الأسرى يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية نصرة للأسيرات

تقرير: &#34;حارس الأملاك&#34; في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع بالقدس

تقرير: "حارس الأملاك" في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجية الفلسطينية: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

الخارجية الفلسطينية: استمرار الحكومة الإسرائيلية بتوفير الغطاء لإرهاب المستوطنين يهدد بتفجير الأوضاع

نادي الأسير: الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة بزنازين سجن &#34;مجيدو&#34;

نادي الأسير: الأسير مالك حامد يواجه ظروف عزل خطيرة بزنازين سجن "مجيدو"

الأسرى يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية نصرة للأسيرات

الأسرى يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية نصرة للأسيرات

تقرير: &#34;حارس الأملاك&#34; في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع بالقدس

تقرير: "حارس الأملاك" في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع بالقدس

اعتقال سيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليها بالضرب في الخليل

اعتقال سيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليها بالضرب في الخليل

الدفاع المدني بغزة: إصابتان وأضرار في بعض المنازل بفعل المنخفض الجوي

الدفاع المدني بغزة: إصابتان وأضرار في بعض المنازل بفعل المنخفض الجوي

الصحة بغزة تنشر إحصائية الإصابات والوفيات بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة بغزة تنشر إحصائية الإصابات والوفيات بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

منظمة تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية

منظمة تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية

منوعات

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

فيفي عبده ترد على مقولة &#34; فلوس الرقص والتمثيل مش حلال&#34;

فيفي عبده ترد على مقولة " فلوس الرقص والتمثيل مش حلال"

بعد أشهر من العزلة.. إيمي سمير غانم تعود بعمل فني جديد

بعد أشهر من العزلة.. إيمي سمير غانم تعود بعمل فني جديد

بأجواء رومانسية.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الثاني

بأجواء رومانسية.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الثاني

شاهد: ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان &#34;ميدل بيست&#34; برقصها الجريء

شاهد: ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان "ميدل بيست" برقصها الجريء

شاهد: ابنة معتصم النهار تحدث ضجة كبيرة بفيديو طريف

شاهد: ابنة معتصم النهار تحدث ضجة كبيرة بفيديو طريف

بماذا استبدل عمر كمال كلمة &#34;خمور وحشيش&#34; في الأردن؟

بماذا استبدل عمر كمال كلمة "خمور وحشيش" في الأردن؟

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

شاهد: ابنة سعيد صالح &#34; أنا بكره الزعيم عادل إمام&#34;

شاهد: ابنة سعيد صالح " أنا بكره الزعيم عادل إمام"

عربي

رئيس الوزراء الأردني يدخل العزل المنزلي بعد إصابات بفيروس (كورونا) بين أفراد عائلته

رئيس الوزراء الأردني يدخل العزل المنزلي بعد إصابات بفيروس (كورونا) بين أفراد عائلته

مصر: العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة في المنيا

مصر: العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة في المنيا

(سانا): حاجز للجيش السوري يعترض رتلًا أمريكيًا غرب الحسكة

(سانا): حاجز للجيش السوري يعترض رتلًا أمريكيًا غرب الحسكة

وزير الخارجية الأردني: علاقتنا مع قطر متينة وتمضي نحو التعاون والتنسيق

وزير الخارجية الأردني: علاقتنا مع قطر متينة وتمضي نحو التعاون والتنسيق