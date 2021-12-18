تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين.. هذا ما يتعلق بالمنخفض المقبل

رام الله - دنيا الوطنكشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الساعات والأيام المقبلة.وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، ان غداً الأحد سيشهد أجواء مستقرة باردة، أما في يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يصل منخفضاً جوياً ترافقه هبات رياح قوية، تتجاوز 70 كم/ الساعة، وقد تلامس 90 كم في بعض الجبال المكشوفة.وأشار الراصد الجوي الفلسطيني، إلى أنه خلال المنخفض المقبلة ستهطل الأمطار على فترات متقطعة ومتباعدة، لافتا إلى انه قد يستمر حتى الأربعاء المقبل.