شؤون فلسطينية

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين.. هذا ما يتعلق بالمنخفض المقبل

تفاصيل الحالة الجوية في فلسطين.. هذا ما يتعلق بالمنخفض المقبل
رام الله - دنيا الوطن
كشف ليث العلامي، الراصد الجوي الفلسطيني، تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية خلال الساعات والأيام المقبلة.

وأكد العلامي في تصريح نشره على صفحته في موقع (فيسبوك)، ان غداً الأحد سيشهد أجواء مستقرة باردة، أما في يوم الاثنين، فمن المتوقع أن يصل منخفضاً جوياً ترافقه هبات رياح قوية، تتجاوز 70 كم/ الساعة، وقد تلامس 90 كم في بعض الجبال المكشوفة.

وأشار الراصد الجوي الفلسطيني، إلى أنه خلال المنخفض المقبلة ستهطل الأمطار على فترات متقطعة ومتباعدة، لافتا إلى انه قد يستمر حتى الأربعاء المقبل.

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