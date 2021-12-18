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رئيس الوزراء الأردني يدخل العزل المنزلي بعد إصابات بفيروس (كورونا) بين أفراد عائلته

رئيس الوزراء الأردني يدخل العزل المنزلي بعد إصابات بفيروس (كورونا) بين أفراد عائلته
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، موجود في العزل المنزلي، بعد إصابة ابنه وابنته بفيروس (كورونا).

ووفق (التلفزيون الأردني) فقد كان وزير الصحة الأردني، فراس الهواري، أعلن أن "الأردن اكتشف 7 حالات ثبتت إصابتها بـ"أوميكرون"، وأن جميع الحالات التي جاءت من الخارج كانت لديهم نتيجة فحص سلبية قبل وصولهم، لكن نتيجة فحص الوصول كانت إيجابية".

وأضاف: "أوميكرون" سيصبح النسخة السائدة من فيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "سرعة انتشاره 3 أضعاف سرعة انتشار المتحورات الأخرى، والمؤشرات تقول إن أعراضه أقل حدة وفق الدراسات".

ودعا الهواري المواطنين إلى الحصول على جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا بعد 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مضيفا: "المصاب بفيروس كورونا قابليته أعلى للإصابة مرة أخرى، وجسمه لديه قابلية أعلى لاستقبال الفيروس وهنا لا أتحدث مناعيا".

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