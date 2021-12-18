منظمة التعاون الإسلامي: أفغانستان بحاجة إلى الدعم والتضامن الكامل من الدول الأعضاء

رام الله - دنيا الوطندعت منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء وغير الأعضاء فيها إلى حشد الموارد المالية اللازمة من أجل إعداد وتنفيذ خطة مساعدة إنسانية عاجلة لدعم الشعب الأفغاني.وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، السفير طارق علي بخيت، في كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع كبار الموظفين التحضيري للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي حول الوضع الإنساني في أفغانستان، الذي عُقد اليوم في إسلام أباد، أن الشعب الأفغاني في حاجة ماسة إلى الإغاثة وتحقيق السلام بعد عقود من الحرب والمعاناة وانعدام الأمن.وقال السفير بخيت: "إنه من الأهمية أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لتكثيف الدعم الانساني وضمان حصول الشعب الأفغاني دون عوائق على المساعدة التي تؤدي الى إنقاذ الأرواح".وأضاف أن "المكتب الإنساني لمنظمة التعاون الإسلامي في كابول سيتولى القيام بمهامه في تقديم المساعدة المطلوبة لملايين المحتاجين بالتنسيق مع مختلِف الوكالات الدولية".وأعرب السفير طارق بخيت عن ثقته في أن منظمة التعاون الاسلامي وهيئة الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين وكذلك الأطراف الرئيسية ذات العلاقة ستتخذ كل ما يلزم من خطوات لإيجاد حلول مستدامة للوضع الإنساني الكارثي في أفغانستان والذي تتعرض فيه ملايين الأرواح للخطر.وأعرب السفير كذلك عن خالص امتنانه للمملكة العربية السعودية التي تتولى رئاسة القمة الإسلامية على مبادرتها الهامة بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية لمجلس وزراء الخارجية، معرباً في الوقت نفسه عن عميق تقديره لحكومة جمهورية باكستان الإسلامية لتفضلها باستضافة المؤتمر.