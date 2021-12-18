مصر: العثور على حمير مذبوحة ومسلوخة في المنيا

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام مصرية: إن "الشرطة المصرية جنوب محافظة المنيا مساء أمس الجمعة على مجموعة من الحمير المذبوحة والمسلوخة في منزل مهجور بحي جنوب مدينة ملوي".ووفق موقع (اليوم السابع)، فقد قال محمود يوسف وكيل وزارة التموين في محافظة المنيا إنه تم ضبط 45 حمارا حيا و9 حمير مسلوخة، و14 جلد حمار، وسكين سلخ.وأكد أنه تم تحرير محضر اتهم فيه كل من عيد "م. ع. م"، وعبد النور "ن. ف"، وأحمد"ع. م"، والتحفظ على المضبوطات.وأوضح مصدر مسؤول أنه تم سلخ الحمير لتصديرها إلى الخارج مقابل مبالغ كبيرة لإحدى دول شرق آسيا لاستخدامها في تصنيع المنشطات الجنسية وغيرها من الصناعات المختلفة.