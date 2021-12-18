شاهد: "رغد صدام حسين" تهنئ قطر بقصيدة خطها والدها من سجنه

رام الله - دنيا الوطنوجهت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تهنئة إلى دولة قطر قيادة وشعبا بعيدها الوطني الذي يصادف 18 كانون الأول/ ديسمبر، من خلال إعادة نشرها لقصيدة خطها والدها من أسره يمدح فيها قطر وشعبها وأميرها.وكتبت رغد صدام حسين، في تغريدة أرفقتها بقصيدة والدها: "كل عام والأخوة في قطر حاكما وحكومة وشعبا بخير وعز من الله سبحانه، تمنياتي لكم بمناسبة اليوم الوطني القطري المزيد من الاستقرار والتقدم".والقصيدة المنشورة والتي تم تداولها بشكل واسع من قبل مغردين، كتبت بخط يد الرئيس العراقي الراحل، بتاريخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2005 ويلاحظ في الصورة المنشورة تعديلات وتصويبات قام بها صدام حسين.