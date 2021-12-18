شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل لقاء النخالة ومشعل في بيروت

الكشف عن تفاصيل لقاء النخالة ومشعل في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس إن وفدها برئاسة خالد مشعل، استقبل مساء أمس الجمعة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، في العاصمة اللبنانية بيروت.

واستعرض الجانبان آخر تطورات القضية الفلسطينية، والملفات  الوطنية، وسبل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس مقاومة الاحتلال وحماية القدس والمسجد الأقصى وتحرير الأسرى، وكسر حصار غزة، كما تم البحث في الأوضاع الفلسطينية في لبنان. 

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز المقاومة، لا سيما في الضفة الغربية، مؤكدين تمسكهما بخيار المقاومة سبيلاً وحيدًا لمواجهة الاحتلال وتحرير الأرض واستعادة الحقوق والمقدسات.

كما دان الجانبان أحداث مخيم البرج الشمالي، مشددين على ضرورة المحافظة على أمن المخيمات واستقرارها، وقالا "نطالب الجهات المختصة بضرورة العمل على ملاحقة القتلة ومحرضيهم، وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

واتفقت حماس والجهاد، على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، ورفع مستوى التعاون والتنسيق في الداخل والخارج، والعمل على تحشيد الأمة وأحرار العالم حول مشروع المقاومة.

وشارك في اللقاء أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، وحسام بدران، وعلي بركة، وأحمد عبد الهادي.

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