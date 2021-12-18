فلسطين: خمس حالات وفاة و165 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل خمس حالات وفاة، و165 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و346 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.وأشارت في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة في الخليل، وحالة في بيت لحم، وحالة في قطاع غزة، نتيجة الإصابة بالفيروس.وقالت الوزيرة إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 6، الخليل 21، بيت لحم 32، جنين 11، رام الله والبيرة 28، نابلس 8، طولكرم 3، ضواحي القدس 1، سلفيت 0، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 8، قطاع غزة 55".وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 13، الخليل 68، بيت لحم 48، جنين 9، رام الله والبيرة 51، نابلس 18، طولكرم 14، ضواحي القدس 0، سلفيت 1، قلقيلية 0، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 120".وبيّنت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.