أردوغان: سنرفع بتبادلنا التجاري مع إفريقيا إلى 50 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على ثقته بإمكانية رفع حجم التبادل التجاري مع قارة إفريقيا إلى 50 مليار دولار عبر الجهود المشتركة.وجاء ذلك في كلمة له خلال قمة الشراكة التركية - الإفريقية المنعقدة في إسطنبول، وفق (الأناضول).وقال أردوغان: "إن تركيا لم تدِر ظهرها لإفريقيا وشعوب القارة أبداً، ونتيجة لجهودنا المشتركة وصلنا بالعلاقات التركية الإفريقية إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عامًا".وأفاد أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية تجاوز 25.3 مليار دولار في 2020.وتابع: "واثق أننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري إلى 50 مليار دولار أولا ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة".ولفت إلى أنهم يتابعون عن كثب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2021.وذكر: "نسعى جاهدين للربح وللتطور و للتنمية معًا (مع إفريقيا)، والسير يدا بيد نحو المستقبل".واستطرد قائلاً: "وسعنا وجودنا في جميع أنحاء إفريقيا عبر مؤسساتنا مثل "تيكا"، ومعهد يونس إمره، ووقف المعارف، ووكالة الأناضول، والخطوط التركية، والهلال الأحمر".