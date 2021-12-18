دولي

أردوغان: سنرفع بتبادلنا التجاري مع إفريقيا إلى 50 مليار دولار

أردوغان: سنرفع بتبادلنا التجاري مع إفريقيا إلى 50 مليار دولار
الرئيس التركي_رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، على ثقته بإمكانية رفع حجم التبادل التجاري مع قارة إفريقيا إلى 50 مليار دولار عبر الجهود المشتركة.

وجاء ذلك في كلمة له خلال قمة الشراكة التركية - الإفريقية المنعقدة في إسطنبول، وفق (الأناضول).

وقال أردوغان: "إن تركيا لم تدِر ظهرها لإفريقيا وشعوب القارة أبداً، ونتيجة لجهودنا المشتركة وصلنا بالعلاقات التركية الإفريقية إلى مستويات لم يكن من الممكن تصورها قبل 16 عامًا".

وأفاد أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والقارة الإفريقية تجاوز 25.3 مليار دولار في 2020.

وتابع: "واثق أننا سنرتقي بحجم تبادلنا التجاري إلى 50 مليار دولار أولا ثم إلى 75 مليار دولار عبر جهودنا المشتركة".

ولفت إلى أنهم يتابعون عن كثب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/ يناير 2021.

وذكر: "نسعى جاهدين للربح وللتطور و للتنمية معًا (مع إفريقيا)، والسير يدا بيد نحو المستقبل".

واستطرد قائلاً: "وسعنا وجودنا في جميع أنحاء إفريقيا عبر مؤسساتنا مثل "تيكا"، ومعهد يونس إمره، ووقف المعارف، ووكالة الأناضول، والخطوط التركية، والهلال الأحمر".

أخبار ذات صلة

طالبان تتحدث عن &#34;خطوة إيجابية&#34; في العلاقات مع السعودية

طالبان تتحدث عن "خطوة إيجابية" في العلاقات مع السعودية

إثيوبيا ترفض التعاون مع لجنة التحقيق الأممية بشأن &#34;الانتهاكات&#34; في تيغراي

إثيوبيا ترفض التعاون مع لجنة التحقيق الأممية بشأن "الانتهاكات" في تيغراي

رئيس وزراء باكستان يحذر من نشوب حرب نووية بين بلاده والهند

رئيس وزراء باكستان يحذر من نشوب حرب نووية بين بلاده والهند

فرنسا تلغي عروض الألعاب النارية واحتفالات ليلة رأس السنة بسبب (أوميكرون)

فرنسا تلغي عروض الألعاب النارية واحتفالات ليلة رأس السنة بسبب (أوميكرون)

أوكرانيا ترصد أول حالة لمتحور (أوميكرون)

أوكرانيا ترصد أول حالة لمتحور (أوميكرون)

هولندا: دعوات صحية بالإغلاق المشدد للحد من تفشي (أوميكرون)

هولندا: دعوات صحية بالإغلاق المشدد للحد من تفشي (أوميكرون)

نتنياهو يدخل الحجر الصحي بعد انتشار (كورونا) داخل الكنيست الإسرائيلي

نتنياهو يدخل الحجر الصحي بعد انتشار (كورونا) داخل الكنيست الإسرائيلي

روسيا تنقل مساعدات إنسانية جديدة إلى أفغانستان

روسيا تنقل مساعدات إنسانية جديدة إلى أفغانستان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأسرى يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية نصرة للأسيرات

الأسرى يستعدون لمزيد من الخطوات التصعيدية نصرة للأسيرات

تقرير: &#34;حارس الأملاك&#34; في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع بالقدس

تقرير: "حارس الأملاك" في وزارة القضاء الاسرائيلية يدفع بمخططات بناء استيطاني واسع بالقدس

اعتقال سيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليها بالضرب في الخليل

اعتقال سيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليها بالضرب في الخليل

الدفاع المدني بغزة: إصابتان وأضرار في بعض المنازل بفعل المنخفض الجوي

الدفاع المدني بغزة: إصابتان وأضرار في بعض المنازل بفعل المنخفض الجوي

منظمة تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية

منظمة تحذر من تصاعد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين بالقدس والضفة الغربية

الأسيرة مرح باكير اعتقلت طفلة وأصبحت ممثلة الأسيرات في الدامون

الأسيرة مرح باكير اعتقلت طفلة وأصبحت ممثلة الأسيرات في الدامون

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

طالع: إحصائية المسافرين والعائدين عبر معبر بيت حانون الأسبوع الماضي

الاحتلال يواصل إغلاق شارع جنين - نابلس

الاحتلال يواصل إغلاق شارع جنين - نابلس

منوعات

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

ممثل سوري يعلن حصوله على الجنسية السعودية

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

محمد حماقي يستعد لدخول عالم السينما بفيلم جديد

فيفي عبده ترد على مقولة &#34; فلوس الرقص والتمثيل مش حلال&#34;

فيفي عبده ترد على مقولة " فلوس الرقص والتمثيل مش حلال"

بعد أشهر من العزلة.. إيمي سمير غانم تعود بعمل فني جديد

بعد أشهر من العزلة.. إيمي سمير غانم تعود بعمل فني جديد

بأجواء رومانسية.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الثاني

بأجواء رومانسية.. ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها الثاني

شاهد: ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان &#34;ميدل بيست&#34; برقصها الجريء

شاهد: ميريام فارس تشعل أجواء مهرجان "ميدل بيست" برقصها الجريء

شاهد: ابنة معتصم النهار تحدث ضجة كبيرة بفيديو طريف

شاهد: ابنة معتصم النهار تحدث ضجة كبيرة بفيديو طريف

بماذا استبدل عمر كمال كلمة &#34;خمور وحشيش&#34; في الأردن؟

بماذا استبدل عمر كمال كلمة "خمور وحشيش" في الأردن؟

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

على خطى شيرين.. ممثلة سعودية تحلق شعر رأسها بالكامل

شاهد: ابنة سعيد صالح &#34; أنا بكره الزعيم عادل إمام&#34;

شاهد: ابنة سعيد صالح " أنا بكره الزعيم عادل إمام"

عربي

(سانا): حاجز للجيش السوري يعترض رتلًا أمريكيًا غرب الحسكة

(سانا): حاجز للجيش السوري يعترض رتلًا أمريكيًا غرب الحسكة

وزير الخارجية الأردني: علاقتنا مع قطر متينة وتمضي نحو التعاون والتنسيق

وزير الخارجية الأردني: علاقتنا مع قطر متينة وتمضي نحو التعاون والتنسيق

مصر تكشف عدد اللاجئين المتواجدين على أراضيها

مصر تكشف عدد اللاجئين المتواجدين على أراضيها

لبنان يعلن فرض حظر تجوال ليلي على غير الملقحين ضد (كورونا)

لبنان يعلن فرض حظر تجوال ليلي على غير الملقحين ضد (كورونا)