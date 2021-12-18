دولي

رئيس وزراء باكستان يحذر من نشوب حرب نووية بين بلاده والهند

رئيس وزراء باكستان يحذر من نشوب حرب نووية بين بلاده والهند
عمران خان، رئيس وزراء باكستان
رام الله - دنيا الوطن
قال عمران خان، رئيس وزراء باكستان، مساء الجمعة، إن أي توتر عسكري مع الهند ينذر بنشوب حرب بين قوتين نوويتين، مشيراً إلى أنه "إذا ما أقدمت الهند على أي عمل عسكري ضدنا فسنرد كما كان ردنا عام 2019".

وأكد عمران خان أن باكستان تثير قضية كشمير في المحافل الدولية كافة، داعياً إلى مساعدة أفغانستان لأن أي اضطراب هناك سيدفع البلاد للفوضى، مضيفاً أن "انزلاق أفغانستان نحو الفوضى يعني أننا سنعاني مجدداً"، وفق (اليوم السابع).

بدوره، قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، إن بلاده تدعو وزراء خارجية الدول الإسلامية لإجراء مناقشة شاملة حول أفغانستان بقيادة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان من أجل الازدهار والسلام الدائم في أفغانستان.

وأضاف قريشي، في تصريح نقلته وسائل إعلام باكستانية، أن أفغانستان تواجه وضعاً صعباً وتحقيق السلام المستدام في أفغانستان ليس مجرد رغبة ولكنه أولوية قصوى من أجل السلام الإقليمي حيث أن الاستقرار والسلام في أفغانستان يعني استقرار وازدهار باكستان.

وأشار إلى أن هناك العديد من القوى التي لا تريد أن ترى ازدهارًا في باكستان وتحاول خلق ركود اقتصادي فى البلاد من خلال أجندتها الجيوستراتيجية، مؤكداً أن "الاتجاه المتزايد للإسلاموفوبيا أمر خطير يعرقل تحقيق السلام".

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