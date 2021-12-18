عربي

"العسومي" يدعو لتنظيم مؤتمر برلماني دولي موازي

"العسومي" يدعو لتنظيم مؤتمر برلماني دولي موازي
رام الله - دنيا الوطن
دعا عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى
تنظيم مؤتمر برلماني دولي على هامش مؤتمرات مراجعة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعقد كل عامين، موضحاً أن دعوته هذه تأتي انطلاقاً من الدور المحوري الذي يقوم به البرلمانيون في مجال مكافحة الفساد.

و جاء ذلك خلال مشاركة رئيس البرلمان العربي في الحدث البرلماني رفيع المستوى الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة، على هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي تستضيفه
جمهورية مصر العربية، تحت رعاية فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومشاركة 160 دولة، في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 17 ديسمبر 2021.

و أضاف العسومي في كلمته أن البرلمانات تأتي في طليعة المؤسسات القادرة، بحكم وظائفها وصلاحياتها، على تعزيز الشفافية ودعم المسائلة ومواجهة الفساد بكل صوره، سواء على مستوى المنع والوقاية، أو على مستوى التجريم والملاحقة،
وذلك من خلال وظائفها الأساسية في مجالي التشريع والرقابة، والتي تضع عليها العبء الأكبر في مواجهة هذه الآفة الخطيرة.

و أكد "العسومي" في كلمته أن البرلمان العربي يولي أهمية كبيرة، لتعزيز دور البرلمانيين في مجال مكافحة الفساد ودعم الشفافية، وتبادل أفضل التجارب والممارسات في هذا المجال، كما يدعو إلى ضرورة إجراء تقييم دوري للتشريعات واللوائح والقرارات الوطنية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، لتقرير مدى كفايتها وتوافقها مع نصوص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة.

وأشار "العسومي" في كلمته إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة أعد دليل تشريعي بشأن كيفية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مضيفاً أنه يدعو إلى البناء على هذه الخطوة الهامة، وإعداد دليل برلماني شامل يتضمن نماذج لأفضل الممارسات الجيدة في مجال مكافحة الفساد على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، والأطر والمعايير المُثلى المفترض توافرها في التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، على نحو يساعد في بناء وتعزيز قدرات البرلمانيين في هذا المجال، استناداً إلى بعض الخبرات الرائدة في هذا المجال.

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