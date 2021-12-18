فرنسا تلغي عروض الألعاب النارية واحتفالات ليلة رأس السنة بسبب (أوميكرون)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت العاصمة الفرنسية باريس، اليوم السبت، عن إلغاء العروض المزمعة بالألعاب النارية، فضلاً عن الاحتفالات التي تقام عادة في شارع الشانزليزيه ليلة رأس السنة الجديدة، تزامناً مع القواعد الحكومية، وذلك للحد من تفشي متحور (أوميكرون).وقال جان كاستكس، رئيس الوزراء الفرنسي، أمس الجمعة: "حظر الحفلات العامة الكبرى وعروض الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وأوصى المواطنين، حتى من حصل منهم على اللقاح، بإجراء فحص طبي لكورونا قبل التجمع في حفلات العام الجديد"، وفق (مونت كارلو).