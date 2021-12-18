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لبنان يعلن فرض حظر تجوال ليلي على غير الملقحين ضد (كورونا)

لبنان يعلن فرض حظر تجوال ليلي على غير الملقحين ضد (كورونا)
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات اللبنانية، مساء الجمعة، فرض حظر تجوال ليلي على غير الملقحين ضد (كورونا)، لمواجهة تفشي الوباء خلال فترة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وبحسب بيان لقوى الأمن الداخلي في لبنان، "يتم فرض حظر تجول على غير الملقحين ضد كورونا، بدءا من 17 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وحتى 9 كانون الثاني / يناير المقبل".

وأفاد البيان بأن "حظر التجوال سيمتد من الساعة 7 مساء (17:00 ت.غ) وحتى 6 صباحاً (4:00 ت.غ)"، مبيناً أن "القرار يستثنى منه الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة من اللقاحات، أو الذين أجروا فحص مخبري وجاءت نتيجته سلبية خلال 48 ساعة، أو الأطفال دون الـ12 عاماً".

ويحتفل المسيحيون في لبنان والعالم بعيد الميلاد المجيد، في 25 كانون الأول/ ديسمبر (وفق التقويم الغربي) و7 كانون الثاني/ يناير (وفق التقويم الشرقي).

ومؤخراً حذر مسؤولون لبنانيون، من تدهور القطاع الصحي وضعف التجهيزات في المستشفيات، تزامناً مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وفق وكالة (الأناضول).

ووفق بيانات وزارة الصحة، بلغت نسبة الملقحين بجرعة واحدة 39 بالمئة، والملقحين بجرعتين 34 بالمئة، والملقحين بثلاث جرعات 10 بالمئة، من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو سبعة ملايين نسمة.

وحتى مساء أمس الجمعة، سجل لبنان إجمالاً 697 ألفاً و774 إصابة بفيروس (كورونا)، بينها ثمانية آلاف و912 وفاة، و646 ألفا و262 حالة تعاف.‎

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