في يومها العالمي.. أكثر من 400 مليون شخص في العالم يتكلمون اللغة العربية





رام الله - دنيا الوطنيصادف اليوم السبت، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2021، يوم اللغة العربية، حيث قررت الجمعية العامة في مثل هذا اليوم من عام 1973، الاحتفال باللغة العربية، وبموجبه إدخال اللغة العربية إلى لغات المنظومة الأممية المعتمدة، إلى جانب الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية.واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر العربي، وتتميز بثراء مفرداتها وغنى تراكيبها وأصالتها، وهي أكثر اللغات تحدثاً ونطقاً ضمن مجموعة اللغات السامية، وإحدى أكثر اللغات انتشاراً في العالم.وبحسب الأمم المتحدة، فإن أكثر من 400 مليون نسمة من سكان العالم يتكلمون اللغة العربية، مشيرة إلى أنها تُعد ركنا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وهي إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداما في العالم.وقالت الأمم المتحدة: "إن موضوع اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام هو اللغة العربية والتواصل الحضاري، ويُعد بمثابة نداء للتأكيد مجدداً على الدور المهم الذي تؤدّيه اللغة العربية في مدّ جسور الوصال بين الناس على صهوة الثقافة والعلم والأدب وغيرها من المجالات الكثيرة جداً".والثلاثاء الماضي، ضمّت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، "الخط العربي المعارف والمهارات والممارسات" للقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية.وأوضحت الأمم المتحدة أن الغاية من هذا الموضوع إبراز الدور التاريخي الذي تضطلع به اللغة العربية كأداة لاستحداث المعارف وتناقلها، إضافة إلى كونها وسيلة للارتقاء بالحوار وإرساء أسس السلام.وأشارت إلى أن اللغة العربية كانت على مرّ القرون الركيزة المشتركة وحلقة الوصل التي تجسّد ثراء الوجود الإنساني وتتيح الانتفاع بالعديد من الموارد.