اعتقال سيدة فلسطينية بعد الاعتداء عليها بالضرب في الخليل





رام الله - دنيا الوطناعتدى جنود الاحتلال ظهر اليوم السبت على سيدة فلسطينية بالضرب قبل اعتقالها قرب المسجد الابراهيمي في مدينة الخليل.وذكر شهود عيان أن اعتداء جنود الاحتلال أدى لفقدان السيدة وعيها وسقوطها على الأرض.وادعى الاحتلال أن السيدة نفذت عملية طعن لمستوطن قرب المسجد الابراهيمي ما أدى لإصابته بجراح طفيفة.وتشهد الضفة الغربية حالة من الغليان في صفوف المواطنين مع تصاعد جرائم واعتداءات الاحتلال والمستوطنين.وأصيب يوم أمس الجمعة أكثر من 150 مواطناً خلال مواجهات وهجمات شنها المستوطنون على عدة قرى وخاصة في شمال الضفة الغربية.ودعا القيادي في حركة (حماس)، عبد الحكيم حنيني، إلى تصعيد أشكال المقاومة كافة في وجه عربدة المستوطنين، مشددة على أنه "لا راحة لهم في أراضينا".ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) بالضفة الغربية ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين (2341) انتهاكًا خلال شهر نوفمبر الماضي.وبحسب التقرير، فقد بلغ عدد عمليات إطلاق النار التي نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون (156)، ونجم عنها استشهاد (4) فلسطينيين وإصابة (629) آخرين.