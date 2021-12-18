ثابت: نوصي المواطنين لمراجعة الشركة قبل شراء الشقق لمنع التحايل عليهم

رام الله - دنيا الوطنقال محمد ثابت مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، اليوم السبت، هناك تحايل من بعض المستثمرين على عدد من المواطنين في موضوع شراء الشقق، وطالبنا المواطنين بضرورة مراجعة الشركة قبل الشراء، لأن هناك مساهمات على المشاريع الإستثمارية، وهناك عدد من المستثمرين يتنصلون من هذه المساهمات.وأضاف ثابت في حديث لإذاعة صوت (الأقصى): "لدينا حملة مستمرة ولم تتوقف حول خطوط القلاب غير الشرعية، ولدينا 40 % من الفاقد الكهربائي في قطاع غزة، وهذا يؤثر على استقرار التيار الكهربائي في قطاع غزة".وتابع: "نعمل على التصدي لسرقة الكهرباء وهي من أبرز ما يؤثر على استقرار الكهرباء، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية أحرزنا تقدماً في مكافحة هذا الأمر".وأوضح ثابت أنهم وجهوا دعوة لأصحاب المولدات منهم من استجاب للدعوة ومنهم لم يستجب، وتوافقوا معهم على ضرورة تفقد شبكاتهم وإذا كانت هناك أسلاك غير مطابقة للمواصفات ضرورة استبدالها.