هولندا: دعوات صحية بالإغلاق المشدد للحد من تفشي (أوميكرون)



يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى كانون الثاني/ يناير 2022.



كما وأوصت لجنة الخبراء بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.



بدوره، قال هوغو دي غونغ وزير الصحة الهولندي: "إن هناك مخاوف كبيرة بشأن الانتشار السريع لـ"أوميكرون"، الذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا".



وأضاف: "لن أقول ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية، والحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة".







رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام هولندية، أمس الجمعة، عن دعوات مستشاري الحكومة الهولندية الصحيين، بالإغلاق العام المشدد لمنع تفشي متحور (أوميكرون).