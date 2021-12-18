هولندا: دعوات صحية بالإغلاق المشدد للحد من تفشي (أوميكرون)
أعلنت وسائل إعلام هولندية، أمس الجمعة، عن دعوات مستشاري الحكومة الهولندية الصحيين، بالإغلاق العام المشدد لمنع تفشي متحور (أوميكرون).
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تمديد الإغلاق الجزئي حتى كانون الثاني/ يناير 2022.
كما وأوصت لجنة الخبراء بإغلاق جميع المتاجر باستثناء الضرورية منها.
بدوره، قال هوغو دي غونغ وزير الصحة الهولندي: "إن هناك مخاوف كبيرة بشأن الانتشار السريع لـ"أوميكرون"، الذي ظهر بعد وقت قصير من بدء انحسار موجة سابقة من الإصابات في هولندا".
وأضاف: "لن أقول ما هي الإجراءات الإضافية التي قد تكون ضرورية، والحكومة ستأخذ بنصيحة خبراء الصحة".
التعليقات