العالول يكشف عن اجتماعات مرتقبة للجنة المركزية والمجلس الثوري واللجنة التنفيذية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول: "إن اللجنة المركزية ستبدأ اجتماعاتها مع منتصف هذا الأسبوع، ويوم الثلاثاء على وجه الخصوص؛ لمتابعة كل الاتصالات والتطورات الجارية"، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سيكون خلال الأيام المقبلة.وأضاف العالول، "تحضيرات تجري على قدم وساق من أجل عقد جلسة المجلس المركزي الفلسطيني، حيث سيعقد قبل نهاية الشهر المقبل وهناك تحضيرات من ضمنها دعوة اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير للاجتماعات ومتابعة تلك التحضيرات".أوضح أن الدورة التاسعة للمجلس الثوري ستعقد الشهر المقبل، وهو الإطار الثاني في حركة فتح، وهناك تحضيرات ولقاءات تتم لترتيب عقد دورة المجلس.وفي سياق آخر، تحدث العالول عن جرائم المستوطنين، وقال: "أظن أن الجميع شاهد هذه الجرائم ودخول المستوطنين للمنازل والاعتداءات على المواطنين وتدمير كل ما هو موجود كما وتكسير مركبات المواطنين، والتي تتم تحت حراسة جنود الاحتلال وبتشجيعهم".وأضاف: "لذا على الجميع الاستنفار والحذر والحراسة الليلية المشددة في ظل تصاعد ارهاب المستوطنين".